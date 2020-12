Pour faire fondre la neige et dégager son entrée de garage, cet Américain utilise… un lance-flammes (vidéo)

Cette vidéo a été filmée le jour de Noël. On y voit un homme à Ashland, aux Etats-Unis, utiliser un lance-flammes pour faire fondre la neige.

Timothy Browning, habitant d'Ashland, dans le Kentucky, a une surprenante façon de dégager son allée de la neige et de la glace. Le 25 décembre, l'homme a été filmé en train d'utiliser… un lance-flammes. Vêtu d'un peignoir blanc, de chaussettes et de pantoufles, Timothy porte aussi un casque. Il boit une canette de bière avant de faire brûler la neige et la glace qui se trouvent sur son allée de garage.

Sa petite amie filme la scène qu'elle semble trouver très drôle. "Je pensais que ce serait amusant pour une vidéo, a expliqué Timothy à Reuters. Et je voulais nettoyer la couche de glace sur l'allée de garage."

