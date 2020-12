Pourquoi Black M insulte Gims sur Twitter? "J'en ai plus rien à foutre"

Quelle mouche a piqué Black M? Le rappeur a publié des tweets plutôt choquants, il insulte Gims et tacle Kev Adams. Après avoir surpris tout le monde, il dévoile son nouveau clip. Ses tweets prennent tout leur sens.

Black M a publié des tweets surprenants à l’occasion de son anniversaire. Il écrit d’abord: "A 0h00 c’est mon anniversaire un an de plus! Il faut que je vous dise des vérités… j’en ai plus rien à foutre."



Il poursuit en déclarant: "C’est la fin du watib #dawala." Il annonce ainsi la fin de Wati-B, le label fondé par le rappeur et producteur Dawala qui a produit tous les albums de Sexion d’Assaut dont il fait partie avec Gims.



Il ajoute un émoji doigt d’honneur en taguant Gims, continue: "Qu’est-ce qui m’a pris de faire un feat avec Kev Adams? C’était vraiment de la MERDE!"



Les internautes, choqués, crient au hackage. Un autre tweet avec un selfie de Black M affirme que ce n’en est pas un. Ce n'est donc pas un hackage, mais bien un coup de publicité. Il présente ainsi son nouveau clip. Il reprend ainsi les paroles de ses haters en parole et ... dans ses tweets.