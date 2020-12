Miss France 2021, Amandine Petit, est FURIEUSE: elle répond à ses détracteurs

Les débuts du règne de Miss Normandie en tant que Miss France sont loin d'être un long fleuve tranquille. Après avoir perdu son téléphone le jour de son couronnement, Amandine Petit, la nouvelle ambassadrice de l'Hexagone a découvert ce dimanche 27 décembre qu'un faux compte avait été créé sur le réseaux social Twitter, usurpant son identité: "Lorsque l’on commence à parler en mon nom, (...) qu’il s’agit ou qu’il ne s’agit pas de moi, ça commence à me poser un petit problème”, s'est-t-elle énervée.

Elle a donc demandé à ses fans sur Instagram de signaler ce faux compte et a expliqué qu'elle ne se retrouverait jamais sur Twitter. “Je demande à chacun d’entre vous de signaler ce compte Twitter qui n’est pas le mien”, a-t-elle demandé.

Depuis son couronnement, Amandine Petit est l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Son poids a également été la cible de nombreuses critiques. De nombreux observateurs la jugent trop mince. A cela, la jeune femme a tenu à se défendre dans le journal du Parisien: "On me trouve trop mince, trop souriante... Mais je défie quiconque de sourire deux heures en ayant l’air naturel. Quant à ceux qui pensent que je ne mange pas assez je les invite à me payer le restaurant. Avec tout ce que je mange, cela leur servira de leçon...”