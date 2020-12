 Jade Hallyday: la fille de Laeticia s'éclate loin de sa famille (photos)

L'adolescente a quitté Paris et sa famille pour se rendre à Marrakech en compagnie d'un ami.

Jade Hallyday voyage et s'offre du bon temps. Après s'être rendue sur l'île de Saint-Barthélemy à l'occasion du troisième anniversaire de la mort de son père, l'adolescente de 16 ans s'est envolée pour Paris. Elle a posé ses valises dans la maison de Marnes-la-Coquette, où Johnny est décédé. La petite famille recomposée — Laeticia et son nouveau compagnon Jalil Lespert, Jade et Joy, Mamie Rock— a fêté Noël en compagnie d'amis fidèles : Marie Poniatowski et Pierre Rambaldi, Yaniss Lespert et Sophia Bétina.

Le 26 décembre, Jade a quitté sa famille pour passer des vacances entre amis à Marrakech. L'adolescente a publié une photo d'elle et de son meilleur ami, assis côte à côte dans l'avion avant le décollage. Exit la grisaille parisienne, place au soleil marocain. Cet ami a publié plusieurs story qui témoignent des bons moments passés dans une luxueuse villa de la ville rouge. En bikini et les pieds dans l'eau, la jeune femme profite pleinement de ses vacances.