CATASTROPHE pour Bouchra en finale du Meilleur Pâtissier: elle commet une erreur de débutant (vidéo)

La finale du meilleur pâtissier est 100% féminine cette année. Elle s’annonce explosive avec un marathon sur le thème du cinéma. A l’affiche de cette course au trophée qui se déroule sur deux soirées: Reine, Bouchra, Elodie et Margaux. Au programme de la finale, quatre épreuves dont deux éliminatoires, réparties sur deux soirées. Ce soir, les quatre pâtissières s’affronteront sur le défi de Cyril et l’épreuve technique de Mercotte. Au terme de ces deux épreuves, l’une d’entre elles devra malheureusement quitter le concours.

Pour commencer, Cyril leur demande de sublimer le dessert emblématique du cinéma, la tarte à la crème. Pour ce faire, les candidates doivent réaliser un fond de tarte. Bouchra s’y colle, sûre de son coup. A la sortie du four, elle se rend compte qu’elle vient de commettre une erreur de débutant. Elle n’a pas graissé son moule. Ce qui devait arriver arriva: en sortant sa pâte du moule, elle se casse. Sous tension, elle veut vite en recommencer une deuxième alors qu’il ne reste que 30 minutes. Cyril arrive et n’est pas convaincu. Il tente de la calmer et lui conseille de travailler avec ce qu’elle a: "S’il y a une erreur, on la rattrape." Mais Bouchra reste têtue et refuse les conseils de Cyril. Elle garde l’idée d’une deuxième tarte. A 5 minutes de la fin de l’épreuve, Bouchra décide de sortir sa pâte du four bien qu’elle ne soit pas assez cuite. Au final, elle gagne les félicitations du jury pour sa ténacité et son obstination. Si Reine remporte le top, Cyril décide de ne pas attribuer de flop sur cette épreuve de finale.