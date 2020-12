Reine perd les pédales en finale du Meilleur Pâtissier: elle laisse tomber un élément essentiel de la préparation (vidéo)

La finale du meilleur pâtissier est 100% féminine. Elle s’annonce explosive, dans un marathon sur le thème du cinéma. A l’affiche de cette course au trophée qui se déroule sur deux soirées : Reine, Bouchra, Elodie et Margaux. Au programme de la finale, quatre épreuves dont deux éliminatoires, réparties sur deux soirées. Ce soir, les quatre pâtissières s’affronteront sur le défi de Cyril et l’épreuve technique de Mercotte. Au terme de ces deux épreuves, l’une d’entre elles devra malheureusement quitter le concours.

Pour la dernière épreuve technique de la saison, Mercotte demande aux pâtissières de réaliser un zootrope. Il s’agit d’un gâteau dont la particularité est de s’animer en tournant grâce à 20 vignettes transférées sur du chocolat tempéré et disposées autour du gâteau. Les candidates doivent réaliser une pièce montée avec des crémeux au caramel. La préparation est compliquée, et les quantités colossales. Au moment de les mettre dans le frigo, Reine laisse échapper son plat de ses mains qui finit au sol. Cet incident la ralentit dans la préparation de sa recette et compromet sa place dans le concours.