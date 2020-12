Reine enchaîne les déconvenues dans le Meilleur Pâtissier: "J’abandonne, je ne peux pas faire autrement" (vidéo)

La finale du meilleur pâtissier est 100% féminine. Elle s’annonce explosive, dans un marathon sur le thème du cinéma. A l’affiche de cette course au trophée qui se déroule sur deux soirées : Reine, Bouchra, Elodie et Margaux. Au programme de la finale, quatre épreuves dont deux éliminatoires, réparties sur deux soirées. Ce soir, les quatre pâtissières s’affronteront sur le défi de Cyril et l’épreuve technique de Mercotte. Au terme de ces deux épreuves, l’une d’entre elles devra malheureusement quitter le concours.

Pour la dernière épreuve technique de Mercotte, les finalistes doivent réaliser un zootrope en gâteau. L’idée est donc d’avoir une pièce montée avec des transferts de photos de Cyril et Mercotte qui, une fois en mouvement, forment un film. Les étapes de la recette sont compliquées et les quantités, gigantesques. Dès le début de l’épreuve, Reine prend du retard. Elle oublie de mettre de la gélatine dans sa ganache et fait tomber son crémeux au caramel. Elle ne parvient à récupérer qu’une petite partie à mettre dans son gâteau. Ensuite, le biscuit de son gâteau se casse lorsqu’elle le pose. L’épreuve comporte également des choux farcis à la ganache. Seulement Reine, après avoir mis la ganache dans le gâteau, a jeté le reste. "Put***, j’ai jeté ma ganache." Elle récupère donc ce qu’elle peut pour farcir tant bien que mal les choux. Enfin, elle n’a pas le temps de tempérer son chocolat pour réaliser les transferts. Elle préfère prendre le temps de faire le glaçage miroir au chocolat. Plutôt que de ne pas avoir les images de Mercotte et Cyril en chocolat, elle colle les photos à même le gâteau. Cyril et Mercotte ne sont pas dupes. C'est un mauvais point pour la mamy de l'émission.