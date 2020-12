Finale du Meilleur Pâtissier: découvrez quel candidat finit en 4ème position (vidéo)

La finale du meilleur pâtissier est 100% féminine. Elle s’annonce explosive, dans un marathon sur le thème du cinéma. A l’affiche de cette course au trophée qui se déroule sur deux soirées: Reine, Bouchra, Elodie et Margaux. Au programme de la finale, quatre épreuves dont deux éliminatoires, réparties sur deux soirées. Ce soir, les quatre pâtissières s’affronteront sur le défi de Cyril et l’épreuve technique de Mercotte. Au terme de ces deux épreuves, l’une d’entre elles devra malheureusement quitter le concours.

Sur la première épreuve, Cyril Lignac a demandé aux finalistes de sublimer la tarte à la crème. L’épreuve a été globalement bien réussie, il n’y a pas eu de flop. Reine a remporté le top pour son gâteau à la crème et au pamplemousse. L’élégance et la simplicité de sa recette ont ravi le jury. L’épreuve technique devait donc désigner à elle seule le flop, et donc l’éliminée. Mercotte a demandé aux candidates de réaliser un zootrope. Il s’agit d’un gâteau sur lequel elles devaient réaliser des transferts sur chocolat de photos de Cyril et Mercotte pour qu’elles succèdent comme dans un film. La recette était extrêmement compliquée avec des quantités colossales. Les candidates ont sué, même pleuré. Reine a enchaîné les catastrophes. Elle n’a pas eu le temps de réaliser deux éléments de la recette et son gâteau manquait de s’effondrer. Elle fait donc un flop à cette épreuve alors que Bouchra réalise un nouveau top en épreuve technique. Finalement, la question pour Cyril et Mercotte était de savoir si le top de Reine rattraperait son flop. Ce n’est pas le cas, et c’est malheureusement Reine qui finit à la dernière place de cette finale. La semaine dernière, Bouchra, Elodie et Margaux s'affronteront dans un défi ultime. Les deux candidates restantes réaliseront un face-à-face pour déterminer la grande gagnante de la saison 9 du Meilleur Pâtissier.