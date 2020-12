Norman Thavaud accusé de racisme et de misogynie pour l'un de ses sketchs: l'humoriste réagit (vidéo)

Accusé de faire preuve de racisme et de misogynie dans son dernier spectacle, l'humoriste Norman Thavaud a décidé de réagir sur son compte Instagram.

Il y a 4 jours, le compte "Décolonisons nous" a épinglé un extrait du spectacle de Norman Thavaud sur Instagram. Dans ce show intitulé "Le spectacle de la maturité", l'humoriste parle du racisme et de l'industrie du cinéma. "La dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond, qu'ils sont en train de tourner en ce moment", commence l'humoriste. "Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme renoi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là ? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas d'accord, ok ?"

Norman Thavaud déclare que James Bond est "un personnage" et qu'on "l'aime comme ça". Donc, insiste l'humoriste, "on ne peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors OK, on dit que James Bond, c'est une femme renoi. Mais dans ce cas-là, le jour où tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte et que tout le monde valide ça. Que la salle fasse: "On est tellement ouvert"".

"Rien ne va"

Le compte Instagram "Décolonisons nous" explique sur son post qu'il a regardé l'entièreté du spectacle de Norman Thavaud. Suite à l'extrait du spectacle, plusieurs textes sont à faire défiler. On y lit: "Rien ne va. Comment se fait-il que Jacky-Cyril n'ait pas saisi qu'il mobilisait des poncifs racistes et misogynes en choisissant de désigner l'actrice afro-américaine Lashana Lynch par le prénom très répandu de Fatoumata ?"



"Ce prénom n'est pas dégradant, loin de là. 'C'est un prénom très respecté dans l'Islam mais pas que. Derrière ce prénom se cache tout un symbole comme l'est celui de Marie chez les Chrétiens. C'est pour cette raison que dans les familles musulmanes, l'aînée ou une des filles portent souvent de prénom de Fatou / Fatima' (Fatou N'Diaye – Huffpost – 2016) Il a surtout été dégradé par l'utilisation qui en a été faite dans la société française. Et son sketch n'aide pas à réparer ce mal. Bien au contraire, au lieu de le redorer (ce que de toute manière personne n'attend de lui), il participe à le maintenir en tant qu'objet de stigmatisation, de rejet et de moquerie perpétuant des conséquences racistes et misogynes."

Il ne comprend rien des rapports de domination qui se jouent dans le monde

Le post parle ensuite du fait que Norman Thavaud dénonce "l'appropriation culturelle par une femme noire d'un personnage fictif qu'il considère exclusivement réservé à un homme blanc, en faisant l'analogie d'un biopic de Michael Jordan qui serait incarné par un acteur blanc". Une info pointée comme totalement fausse par le compte Instagram puisque Lashana Lynch jouera l'agente 007 qui prend le relais de James Bond suite au départ à la retraite de ce dernier. "Sans parler du fait qu'il ne vérifie pas ses sources, c'est d'une part montrer qu'il ne comprend rien des rapports de domination qui se jouent dans le monde et qui sont bénéfiques à sa position d'être social perçu comme blanc."

La chanteuse française Yseult a également partagé les posts du compte Instagram, expliquant que selon elle, Normand Thavaud a tenu un "commentaire raciste, misogyne en toute impunité".



Norman Thavaud réagit

Face à ces accusations, l'humoriste a réagi en story Instagram. "Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui, clairement, est mal passée, explique-t-il. Elle a choqué certaines personnes et ce n'était vraiment pas du tout le but. Je tiens sincèrement à m'en excuser. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent antiracisme de façade. C'était mal amené, c'était maladroit. Bref, ce n'était pas une bonne idée, je n'aurais pas dû la faire et vraiment, je regrette."

On ne peut pas résumer un spectacle à une blague

Mais Normand Thavaud ne s'arrête pas là et tient à défendre son spectacle. "Ceci étant dit, on ne peut pas résumer un spectacle à une blague. Et quand je lis dans les commentaires "ton spectacle est raciste", comment vous dire ? Les gens qui disent ça n'ont tout simplement pas regardé mon spectacle et ne le feront pas parce qu'ils s'en foutent totalement, mais c'est de la pure malhonnêteté intellectuelle. Dedans, je parle du privilège blanc, de la culpabilité blanche, de mes potes rebeu qui passent leur temps à se faire contrôler, du fait que je ne peux même pas rentrer en boîte avec eux, je parle des inégalités salariales, je parle de la xénophobie que font monter la presse et les médias uniquement pour vendre des papiers. Dedans, je dis que les gens qui disent qu'il n'y a pas de racisme sont souvent des racistes. Bref, la liste est longue. Donc j'invite les gens qui disent ces inepties, ces grosses bêtises, à aller regarder mon spectacle de A à Z pour se rendre compte que son contenu ne laisse planer aucun doute sur le fond de mes pensées et sur la sincérité de mon engagement antiraciste."