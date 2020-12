Michel Drucker "s'en sort bien": sa nièce Léa donne des nouvelles rassurantes

Michel Drucker, qui a subi une lourde opération du cœur au mois de septembre, va désormais mieux. Léa Drucker a donné de ses nouvelles dans les colonnes de Télé Star.

La fin de l'année 2020 a été particulièrement mouvementée pour Michel Drucker. Opéré du coeur au mois de septembre, le taulier du PAF est resté hospitalisé trois mois. Lors d'une conversation téléphonique avec Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste, l'animateur avait même révélé qu'il avait "frôlé la mort et l’amputation". "La bactérie avait bouché l’artère de la jambe droite, qui commençait à se nécroser, et à quelques jours près on aurait sans doute amputé", avait-il raconté.

En convalescence, Michel Drucker se sent de mieux en mieux. C'est ce qu'a expliqué Léa Drucker à Télé Star : "Il va mieux, beaucoup mieux, a-t-elle assuré. Il se repose. Il a traversé quelque chose de dur. Il s'en sort bien, il a une vraie âme de sportif." Et sa célèbre nièce de prévoir une visite : "J'irai [le] voir dès que possible". Miraculé, l'animateur de 78 ans pourrait bientôt être de retour sur les plateaux de télévision.