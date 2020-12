Scandale des universités: Lori Loughlin (La Fête à la maison) a retrouvé ses filles en pleurs après avoir passé 2 mois en prison

Vous nous l'annoncions il y a deux jours: l'actrice Lori Loughlin qui a payé l'admission de ses filles à l'université en les faisant passer pour des championnes d'aviron alors qu'elles n'avaient jamais pratiqué ce sport a purgé sa sentence et a pu sortir de prison après une snetence de 2 mois.

Selon le magazine People, les retrouvailles avec ses filles après ce séjour dans un établissement pénitentiaire de Californie ont été particulièrement émotionnelles. L'actrice en larmes a embrassé Olivia Jade, 21 ans, et Bella Rose, 22 ans, juste après sa libération de prison après avoir purgé deux mois pour le scandale des admissions à l'université.

L'actrice de 56 ans était très émue lorsqu'elle est retournée voir ses enfants à Los Angeles lundi et est "plus que soulagée de pouvoir mettre sa peine de prison derrière elle '', a déclaré une source au magazine People.

L'initié a ajouté: "C'est la chose la plus stressante qu'elle ait jamais connue. Elle prévoit de passer le Nouvel An avec Olivia et Bella. Elle est toujours inquiète pour Mossimo (son époux) et a hâte de le ramener à la maison".

L'actrice a été photographiée à sa sortie de prison, sortant via une porte secondaire de l'établissement. Elle portait un sweat à capuche noir couvrant le haut de sa tête et un masque blanc alors qu'elle baissait la tête. Dans ses mains, elle avait avec un sac vraisemblablement rempli de ses affaires. Elle s'est rapidement engouffrée dans une camionnette qui l'attendait.

L'actrice de la série La Fête à la maison a servi une sentence de près de deux mois à la FCI Dublin en Californie. Elle y était entrée le 30 octobre.

En plus de sa peine de prison, l'actrice devra s'acquitter de 150.000 dollars d'amende et se soumettre à deux ans de liberté surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général.

Le mari de Lori Loughlin, le styliste Mossimo Giannulli, considéré comme "le plus actif" dans cette tricherie par les enquêteurs, a quant à lui été condamné à 5 mois de prison et 250.000 dollars d'amende.

Il a été incarcéré le 19 novembre à la prison pour hommes de Lompoc, près de Santa Barbara (Californie), et la date de sa libération est fixée au 17 avril 2021, selon les services pénitentiaires.

Le couple avait plaidé coupable en mai d'un chef d'accusation de transfert bancaire frauduleux en échange de l'abandon d'autres poursuites par l'accusation, et d'une peine plus clémente.