Donald Trump et Melania se préparent à célébrer le nouvel an lors d'un somptueux gala

Selon le Palm Beach Post, Donald et Melania Trump se préparent à célébrer le nouvel an lors d'un somptueux gala donné à Mar-a-Lago. "Le président Trump prévoit de célébrer l'arrivée de l'année 2021 - avec style", révèle le journal.

Présent à Palm Beach depuis le 23 décembre, le président Donald Trump a en effet été très occupé ces derniers,jours. Alors que les Américains échangeaient leurs vœux de Noël contre la paix et la bonne volonté, Trump a passé ses vacances à faire la navette entre sa résidence secondaire et son club de golf de West Palm Beach. Selon des indiscrétions du journal, il prépare le gala du réveillon du Nouvel An de jeudi soir malgré la pandémie du coronavirus.

Mar-a-Lago a l'habitude d'accueillir certaines des plus somptueuses fêtes de fin d'année.

Qu'est ce qui est prévu cette année?

très peu d'informations ont flitré sur l'événement. Les prix des billets pour le réveillon du Nouvel An du club Mar-a-Lago du président Trump ont bondi cette année, passant de 600 dollars pour les membres du club à 750 dollars pour leurs invités, a rapporté le journal Politico ce mercredi.

500 invités ont déjà réservé leur place, nous informe le Mercury News. La famille Trump devrait être présente au complet.