Nick McGlashan, star de télévision américaine, est décédé: il avait 33 ans

Figure emblématique de l'émission américaine Deadliest Catch, Nick McGlashan est décédé ce dimanche 27 décembre.

Nick McGlashan est décédé à 33 ans. Selon TMZ, il serait mort à Nashville. Les causes ne sont pas encore connues. Depuis 2013, il était chef de pont dans l'émission "Deadliest Catch", soit "Péril en Haute mer". Dans un communiqué, Discovery Channel, sur laquelle le programme est diffusé, a déclaré: "Nos plus sincères condoléances vont aux proches de Nick durant cette période difficile. Nick venait d'une longue lignée de pêcheurs de crabes et était connu pour son grand et profond savoir. Il avait également un sens de l'humour aiguisé, même dans les conditions les plus difficiles. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l'ont connu".

La soeur de Nick McGlashan a confirmé la nouvelle sur Twitter. "Mon frère est décédé. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eue à traverser. S'il vous plaît, serrez dans vos bras vos proches." De nombreux fans de l'émission ont réagi, très attristés par cette nouvelle tragique.

Nick McGlashan s'est longtemps battu contre son addiction à la drogue. En 2018, il avait temporairement quitté l'émission pour cela. En 2016, il avait confié avoir déjà fait trois overdoses.