"J'étais dévastée de savoir que mon père ne rencontrera jamais mon fiancé jusqu'à ce que l'impensable se produise..."

Quand Annie Howard a commencé à sortir avec Will Arkle, quelque chose lui disait que c'était le bon... La jeune femme de 28 ans, de Leamington Spa, du comté de Warwickshire, en Angleterre, cachait pourtant une immense peine. Ce jeune homme qu'elle adorait n'allait jamais pouvoir rencontrer son père bien-aimé - car il était décédé un an avant leur rencontre.

La jeune femme confie au journal du Sun, que son père n'avait approuvé ses précédents amoureux. "Papa détestait tous mes petits amis, il avait du mal à cacher ses émotions, tout comme moi, et donc quand il n’aimait pas quelqu'un, on pouvait le sentir."

"Je sais que papa et Will se seraient bien entendus. Ils sont très similaires, tous deux amoureux de la musique et diplômés en droit", raconte la jeune femme qui pourtant nourrissait le regret que les deux hommes de sa vie ne se soient pas rencontrés...

Ironie de la vie, Annie et Will ne se sont pas rencontrés pour la première fois à l'âge de 28 ans mais les deux Britanniques avaient déjà passé une année ensemble dans la même classe alors qu'ils étaient en maternelle, tous les deux âgés de 5 ans. La famille d'Annie avait par après déménagé dans une autre ville, perdant tout contact avec les camarades de classe de la petite fille.

"Et puis un jour, alors que ma mère parcourait de vieilles photos, l'impensable est arrivé", raconte la jeune femme. "Elle m'a téléphoné et m'a dit: "Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé". La mère d'Annie a découvert dans ses milliers de photos un cliché de Will, Annie et son père se tenant tous par la main, alors qu'ils n'avaient que cinq ans.

C'était lors d'une marche parrainnée organisée par l'école. "Je l'ai pris comme un signe de papa que Will était le bon", raconte la jeune femme. "C'était un hasard de tomber sur Will dans nos photos après toutes ces années, mais parfois je me demande si cela n'était juste pas un cadeau d'adieu de papa."

Le couple est désormais fiancé, comme l'attestent plusieurs clichés partagés sur le compte Facebook de la jeune Anglaise.

(c)ANNIEHOWARD/THE SUN