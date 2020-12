"Il n'y a pas d'autre issue": voici pourquoi David Guetta demande à ses fans de se faire vacciner

Lors d'une interview à la chaîne BFMTV, David Guetta a évoqué la crise sanitaire "dramatique" qui touche le monde actuellement. Même s'il n'a pas de problèmes financiers, il souffre de ne pas pouvoir exercer son métier et de voir les portes des boîtes de nuit désespérément fermées.

Le célèbre DJ aimerait que ses compatriotes se montrent raisonnables afin que les salles de spectacles puissent à nouveau se remplir. "Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire, mais je ne vois pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autre issue et moi je vais le faire, et j'espère que d'ici l'été prochain on pourra faire la fête comme avant", a déclaré David Guetta.

Même s'il ne souffre pas financièrement et personnellement de cette crise, il se montre solidaire avec les gens du métier. Ses concerts enregistrés à New York et Miami lors du 1er confinement avaient permis de récolter 1,2 millions d'euros.

"Je n'avais pas besoin de stresser pour me dire comment je vais manger le mois prochain mais dans notre industrie, ce n’est pas le cas de tout le monde et c'est très dur pour tous les gens qui font mon métier ou qui ont un métier relié au monde du spectacle", a ainsi expliqué le DJ.

David Guetta, qui se sait "favorisé", a enregistré un nouveau concert qui sera diffusé ce 31 décembre à minuit sur les réseaux sociaux. "Je pense que la culture et les artistes sont d'autant plus importants maintenant, les gens ont besoin de s'évader, d'être divertis", a ajouté David Guetta.

Il lance donc cet appel à tous les Français à se faire vacciner, parce que si les lieux de spectacle ne rouvrent pas cet été, "c'est la mort de tous les artistes".