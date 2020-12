Paul McCartney révèle qu'il parle avec George Harrison, son copain des Beatles mort en 2001

Paul McCartney a fait une confession étonnante lors d'une interview sur la radio NPR : il parvient à converser avec les morts… Et plus précisément avec son ancien comparse, George Harrison, mort en 2001.

L'esprit de ce dernier se trouverait dans un arbre du domaine de Paul McCartney, dans le comté de Sussex.

"George était un grand passionné d'horticulture et un très bon jardinier, alors il m'a offert un arbre en cadeau. C'est charmant. Il me l'a donné, je l'ai juste planté. À chaque fois que je le regarde, je me dis 'C'est l'arbre que George m'a donné' (...) Lorsque je sors de la voiture, je ferme le portail, je regarde cet arbre et je lui dis 'Salut George'", a expliqué le chanteur et musicien.

Cet arbre est un sapin qu'il a planté à l'entrée de son domaine. Et selon l'ancien Beatles, "George est entré dans cet arbre, pour moi. J'espère qu'il en est satisfait."

À 78 ans, Paul McCartney vient de sortir son dernier album intitulé Paul McCartney III. Il a entièrement réalisé cet opus seul durant le confinement.