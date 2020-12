Demi Lovato se confie sur sa boulimie: "Voici à quoi ressemble la guérison"

Demi Lovato souffre de troubles alimentaires depuis son adolescence et le début de sa célébrité. Elle a partagé une série de clichés sur son compte Instagram pour fêter sa guérison. Elle veut ainsi faire passer un message de confiance "et faire savoir que c’est possible".

Grande victoire pour Demi Lovato. La chanteuse et actrice américaine se bat depuis son adolescence contre des troubles alimentaires. Elle a réussi son combat et se dit aujourd’hui guérie. Pour célébrer son corps et sa fierté, elle a diffusé sur son compte Instagram une série de clichés dans laquelle elle dévoile ses vergetures teintées de paillettes. Dans une longue légende, elle explique: "Je croyais sincèrement qu’on ne pouvait pas guérir d’un trouble alimentaire. Que tout le monde faisait semblant ou bien rechutait secrètement par derrière. ‘Elle doit se faire vomir’, ‘Elle ne peut pas convenablement accepter sa cellulite’… Ce sont des choses que je me disais en grandissant." "Je suis tellement reconnaissante de pouvoir dire aujourd’hui en toute honnêteté pour la première fois de ma vie : mon diététicien m’a regardée et m’a dit: ‘Voici à quoi ressemble la guérison d’un trouble alimentaire.’ En l’honneur du chemin parcouru, j’ai fait cette petite séance photo durant le confinement pour célébrer mes vergetures au lieu d’en avoir honte. J’ai commencé à mettre de la peinture à paillettes sur mes vergetures pour célébrer mon corps et tous ces détails (que la société considère comme bons ou mauvais). Mes vergetures ne disparaîtront pas, alors autant leur mettre un peu de paillettes, vous ne croyez pas?" La star souhaite ainsi faire passer un message d’espoir à ceux qui souffrent du même trouble. "Que ce soit aussi un rappel à tous ceux qui ne pensent pas que ça soit possible: Ça l’est vraiment ! Vous pouvez le faire ! Je crois en vous. Cette année a été difficile… Soyez gentil envers vous-même si vous rechutez et n’oubliez pas de vous remettre sur la bonne voie parce que vous méritez le miracle de la guérison. Je vous aime," conclut-elle.

