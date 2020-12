Nabilla en colère contre certains fans: "Pour une photo, je vais tuer ma grand-mère?"

Nabilla a passé Noël avec sa famille en Suisse. En se promenant dans les rues, elle a dû faire face à des fans au comportement qu’elle juge déplacé. L’influenceuse l’a fait savoir sur Snapchat.

Nabilla s’est rendue en Suisse pour les fêtes de fin d’année. Après avoir passé du temps dans le sud de la France dans la famille de son mari, Thomas. La petite famille s’est rendue en Suisse chez la grand-mère de Nabilla. Si revoir ses proches lui a fait du bien, le comportement de certains fans l’a profondément choquée.

Sur Snapchat, la maman de Milann a expliqué la situation: "Je vais vous dire un truc qui m’énerve. Il y a des personnes qui vous accostent dans la rue de manière tellement condescendante, tellement méchante et rabaissante, en mode ‘hé fais la photo là !’. Euh, bonjour, je suis avec mon fils, mon mari, nous sommes en famille, est-ce que c’est possible de le faire de manière moins intrusive ou plus respectueuse?"

Attendre les gars, on est des êtres humains, on a aussi nos limites.

D’autant que les fans se plaignent ensuite du refus de la star sur les réseaux sociaux. "Ces personnes qui se sont super mal comportées mettent des petits commentaires, ‘oui j’ai croisé Nabilla, elle a refusé une photo, vous vous rendez compte? ’Mais explique déjà comment tu t’es comporté, la manière dont tu as demandé cette photo," dénonce-t-elle.

Elle explique ensuite que le respect des gestes barrières est toujours aussi important. "Je vais voir tous les jours ma grand-mère, qui a 86 ans! Imagine je l’attrape, on me saute dessus, boum, je donne le Covid à ma grand-mère, on fait comment? Pour une photo je vais tuer ma grand-mère? C’est ça le délire? Non, jamais de la vie!"