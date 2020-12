Laura Smet positive pour 2021: elle publie un message d’espoir

Alors que 2020 touche à sa fin, tout le monde s’accorde à dire qu’il était temps. Laura Smet s’est saisi de son compte Instagram pour envoyer un message positif.

Si la plupart des gens regrettent l’année 2020, Laura Smet préfère y voir un apprentissage. C’est le message que la fille de Johnny Hallyday a voulu faire passer sur son compte Instagram. Elle publie une photo sur laquelle il est écrit: "Fuck you 2020", le "Fuck" est barré pour écrire "Thank you 2020" à la place.

En légende, Laura écrit: "Savoir en tirer une leçon. 2020." Un changement de regard sur une année compliquée que les internautes ont fortement apprécié. "Il y a eu de bonnes choses, ne l'oublions pas", répond un internaute.

Laura Smet ne dira pas le contraire puisqu’elle a accueilli son premier enfant, Léo, cette année.