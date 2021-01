MF Doom, légende du rap, est mort à 49 ans

Le rappeur britannique MF Doom est décédé à l'âge de 49 ans, a confirmé sa famille dans un communiqué.

Le monde du rap est en deuil suite à la disparition de MF Doom. Jasmine, la femme du rappeur britannique, a confirmé le décès de son mari le 31 octobre 2020, à l'âge de 49 ans. Le bruit courait déjà sur sa disparition mais son décès n’avait pas été officialisé jusque-là.

Jasmine a rendu homme à son défunt mari dans un message publié sur Instagram : "Le meilleur mari, père, professeur, étudiant, partenaire de business, amant et ami dont je pouvais rêver. Merci pour tout ce que tu nous as montré, appris et donné à moi, nos enfants et notre famille. Merci pour m'avoir appris à pardonner et à redonner une chance, à ne pas juger rapidement et définitivement. Merci pour m'avoir montré à ne pas craindre l'amour et appris à donner le meilleur de moi-même".

Les causes du décès n’ont pas été révélées. Né à Londres en 1971, puis installé très jeune à New York, où il a passé la majeure partie de sa vie, MF Doom, de son vrai nom Daniel Dumile, devait son nom de scène au personnage de comics docteur Doom. Il n'avait pas sorti d'album solo depuis 2009, mais restait une figure active du hip hop mondial.

