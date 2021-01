Justin Bieber pasteur? Le chanteur travaille à sa surprenante reconversion

Justin Bieber n’a jamais caché son attachement à la religion. Chrétien évangélique pratiquant, il a rejoint l’Église protestante évangélique australienne Hillsong en 2014. Celle-ci était alors dirigée par le pasteur pentecôtiste Carl Lentz jusqu’à ce qu’il soit écarté au mois de novembre 2020. Et cette éviction donne à Justin Bieber quelques espoirs de prendre le leadership de cette église.



La star canadienne estime que ce serait une façon de montrer sa reconnaissance envers sa communauté. "Justin n’a jamais été aussi heureux et en bonne santé, et il dit qu’il le doit à l’Église", explique une source à OK ! magazine. La foi lui aurait permis de tourner une page sombre de sa vie, marquée par son addiction aux drogues.



"Justin ne veut pas mettre un terme à sa carrière musicale mais il sent qu’il est appelé par quelque chose de plus grand. Il veut être un pasteur à part entière l'année prochaine", poursuit la même source.



Au mois de février, Justin Bieber avait souligné la place croissante de la religion dans sa vie dans un entretien à Apple Tv : "J'ai vraiment plongé profondément dans ma foi (...) La façon dont je regarde Dieu et ma relation avec Jésus est que je n'essaye pas de gagner l'amour de Dieu en faisant de bonnes choses. Dieu m'a déjà aimé pour qui je suis avant que je fasse quoi que ce soit pour le gagner ou le mériter."

