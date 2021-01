L’incroyable danse des robots de Boston Dynamics bluffe le grand public comme les spécialistes (vidéo)

La vidéo a été vue plus de 16 millions de fois en 3 trois jours. Elle ressemble à une séquence d’un film d’animation signée Pixar, mais n’a pourtant rien d’une fiction. Ces images sont le résultat du travail titanesque des ingénieurs de Boston Dynamics. "Ce n’est pas de la CGI [effets spéciaux numériques, NDLR]", souligne le président de Tesla et de Space-X, Elon Musk.



Depuis quelques années, cette firme américaine spécialisée dans la robotique publie régulièrement sur les réseaux sociaux les dernières prouesses de ses robots : Atlas, un humanoïde d’1m75 pour 80 Kg, Handle, avec des roues en guise de pieds, les quadrupèdes SpotMini et Nancy…

Mais cette fois-ci, la firme américaine a fait encore plus fort. Les dernières versions sont de sortie pour parader en rythme sur la chanson de The Contours "Do you love me", extraite du film Dirty Dancing. La plupart des commentateurs font le même constat : "Ils dansent mieux que moi !" Les spécialistes de la robotique sont également surpris.

La danse de ces robots relève de la "prouesse" et représentent "une avancée technologique" dans le monde des robots, selon Abderrahmane Kheddar, chercheur au CNRS interviewé dans le Parisien. "En France, nous avons un savoir-faire niveau logiciel mais la mécanique des robots de Boston Dynamics est incroyable", souligne Olivier Stasse, également chercheur au CNRS.





COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 1er janvier?