Kate et William: un grand changement attend George et Charlotte

Kate et William ont pris une grande décision concernant leurs deux aînés. Le prince George et la princesse Charlotte auront désormais des engagements officiels à remplir. Cette décision a été prise suite à leurs comportements durant la crise sanitaire.

Kate et William ont pris la décision de faire entrer George et Charlotte dans la cour des grands. Les deux aînés du couple royal auront désormais des engagements officiels à remplir, selon US Weekly.

Il s’agit d’un choix mûrement réfléchi de la part des Cambridge. Durant la crise sanitaire, George et Charlotte ont pris part à plusieurs initiatives pour aider les personnes les plus fragiles à surmonter cette période. La famille a donc pu se rendre compte que les enfants étaient prêts à se comporter comme des membres de la famille royale.

George et Charlotte ont respectivement 7 et 5 ans. Leurs agendas ne devraient donc pas être trop chargés. En revanche, leur petit frère, le prince Louis, n’a que 2 ans et n’est pas concerné par cette décision.

