Sonia Rolland ne veut plus avoir à faire à Jalil Lespert: elle envoie une pique à Laeticia

Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont inséparables. C’est le couple phare, si bien que Sonia Rolland ne cesse d’avoir des questions au sujet de son ex et de sa nouvelle copine. L’ex Miss France en a marre.

Sonia Rolland et Jalil Lespert ont vécu une histoire d’amour entre 2009 et 2018. Ils ont une fille ensemble, Kahina. Mais les ex ne sont pas restés en bons termes. Le nouveau couple de Jalil Lespert avec Laeticia Hallyday le place sous les feux de la rampe et ça a tendance à exaspérer Sonia Rolland. Interrogée par Paris Match à son sujet, l’ancienne Miss France a tout simplement refusé de répondre. Elle a précisé qu’elle avait le sentiment de ne plus connaître le père de sa fille. Au passage, elle lance une petite pique à Laeticia: "Je ne connais plus cet homme, il faut appeler Laeticia."