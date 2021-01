Johnny Depp publie un message d'espoir après son année compliquée

Johnny Depp a connu une année noire. En plus de la crise sanitaire, l'acteur a vu sa vie étalée au grand public dans un procès l'opposant au magazine britannique The Sun et son ex-femme, Amber Heard. Il adresse aujourd'hui ses vœux pour l'année à venir.

Johnny Depp a clôturé l'année 2020 en souhaitant à ses fans "rien que du bonheur et de la santé pour tous" et en espérant qu'ils "trouvent un moment ce soir pour sourire" et "faire rire les autres".

L'acteur, 57 ans, a également partagé une photo de la préface du roman de 1939 "The Time of Your Life" de William Saroyan. "N'ayez pas honte d'être gentils et doux, mais si le temps vient dans votre vie de tuer, de tuer et de n'avoir aucun regret," on pouvait y lire en partie.

L'année a été tumultueuse pour la star des "Pirates des Caraïbes", qui a perdu un procès en diffamation très médiatisé contre la publication britannique The Sun à cause d'un article le qualifiant de "mari violent" lors de son mariage de courte durée avec Amber Heard. Un juge britannique a estimé que les allégations de violence domestique étaient "substantiellement vraies".

Auparavant, Depp avait posté une photo en noir et blanc de lui avec le chanteur des Pogues Shane MacGowan, où il écrivait: "A des jours meilleurs à venir."

