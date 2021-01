Nicki Minaj dévoile le visage de son fils pour la première fois: il a 3 mois

Trois mois après la naissance de son fils, Nicki Minaj dévoile son visage sur son compte Instagram suivi par plus de 125 millions de personnes.

Nicki Minaj est devenue maman pour la première fois en septembre dernier. Depuis, elle n’avait pas montré la bouille de son fils. C’est maintenant chose faite. Pour la nouvelle année, ses fans ont pu découvrir le visage du fils de la chanteuse en six images.

Elle légende: "Merci beaucoup de m'avoir choisie pour être ta maman. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci pour votre amour et votre soutien tout au long de ce voyage. Cela compte tellement pour moi. Devenir maman est de loin le travail le plus enrichissant que j'aie eu à assumer. J'envoie de l'amour à toutes les supers-héroïnes de mamans. Gros câlins à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période difficile."

