Iris Mittenaere et Diego El Glaoui: bientôt le mariage?

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont ensemble depuis septembre 2019. Le confinement semble avoir renforcé leur lien et ils s’affichent plus amoureux que jamais. Si bien que l’ancienne Miss France commence à parler de mariage.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont ensemble depuis près d’un an et demi. Folle amoureuse, l’ancienne reine de beauté s’est confié à TV Mag sur ses envies de mariage. "J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide. On est un peu vieux jeu. On a la même vision des choses même si nous venons d’univers très différents. Diego est marocain et a grandi à Paris. Moi, je viens du Nord et j’ai été élevée à la campagne… nous sommes très complémentaires."

Pour le moment donc l’envie est là, mais pas encore la bague. Si Diego comprend l’appel du pied d’Iris, ça ne saurait tarder.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce dimanche 3 janvier?