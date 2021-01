Elton John fête ses 30 ans de sobriété: "Les réunions zoom des Alcooliques Anonymes ont sauvé des vies"

Elton John affirme que les réunions de Zoom Alcoholics Anonymous ont "sauvé des vies" pendant la pandémie. "Sans Zoom, je ne sais pas ce que nous aurions fait", a déclaré Elton John sur le nouveau podcast audio d'Archewell du prince Harry et de Meghan Markle.

Elton John s’est confié sur ses problème d’alcool dans le nouveau podcast Archewell Audio du prince Harry et de Meghan Markle. L'icône pop de 73 ans a célébré ses 30 ans de sobriété plus tôt cette année. Il a déclaré que la plateforme de vidéoconférence Zoom lui avait permis de suivre ses réunions des Alcooliques anonymes pendant la pandémie de coronavirus.

"Je suis un alcoolique en voie de guérison, donc j'ai une réunion des AA de cette maison tous les dimanches", a déclaré John depuis sa maison en Angleterre. "Je me connecte avec mes amis que je connais depuis plus de 30 ans dans le programme, et c'est super. Si cela n'avait pas été pour Zoom, je ne sais pas ce que nous aurions fait, je ne sais vraiment pas, sans Zoom", a-t-il poursuivi. "Ça nous a sauvé la vie."

La star a commémoré le 29 juillet l'étape de trois décennies de sa sobriété sur Instagram.

"J’ai passé la plus magique des journées à célébrer mes 30 année de sobriété, avait-il écrit sur Instagram pour l’occasion. Tellement de belles cartes, fleurs et jetons de mes fils, de David et de mes amis du Programme. Je suis vraiment un homme béni. Si je n’avais pas fait le premier pas de demander de l’aide il y a 30 ans, je serais mort. Merci du plus profond de mon cœur à tous ceux qui m’ont inspiré et supporté tout au long du chemin."

