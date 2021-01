Polémique en pleine pandémie: le BAIN DE FOULE de la nouvelle Miss France dans un centre commercial bondé (vidéo)

Alors que l'Europe multiplie les restrictions liées à la situation sanitaire en pleine pandémie, il y a des images qui font sourciller, comme celles de ce samedi filmées dans un centre commercial français à Farébersviller en Moselle. Des centaines de curieux s'étaient déplacés pour saluer la nouvelle Miss France 2021, Amandine Petit. La jeune femme a partagé dans une story sur Instagram ces images de cette immense foule qui a tenu à la saluer.

Covid oblige, les badauds s'étaient rassemblés équipés de masques, mais les distanciations n'étaient pas toujours respectées. C'est sur Twitter que la polémique s'est emballée. La radio numérique MixLor a posté des photos de l'événement, dénonçant "une incompréhension alors que les cinémas, théâtres, salles de spectacles, parcs de loisirs, restaurants ou discothèques eux sont fermés", rapporte le magazine Gala.

Des dizaines d'internautes ont réagi à cette publication et ont retweeté ces photos qui sortent de l'irréel. Et un twitto de commenter: "On se prive d'être en famille pour Noël ou au jour de l'an pour que Miss France puisse signer des autographes ? Mais lol".

Un twitto a repartagé la vidéo de la miss avec cette légende: "Miss France 2021, alias Miss Cluster..."

La principale intéressée, Amandine Petit, n'a pas réagi officiellement, alors que la directrice du concours et ancienne Miss France 2002, Sylvie Tellier, a livré quelques explications au journal du Parisien: "La gestion du public n'est pas de notre ressort. Mon collègue qui était sur place a constaté que toutes les mesures de sécurité et de distanciation sociale étaient mises en place. Nous travaillons depuis longtemps avec eux", a-t-elle précisé.