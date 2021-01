Le chanteur et guitariste du groupe de métal Children of Bodom est mort à 41 ans

Le chanteur et guitariste du groupe finlandais de métal Children of Bodom, Alexi Laiho, est mort à l'âge de 41 ans, a annoncé le groupe lundi.

Le musicien, qui souffrait ces dernières années de problèmes de santé, "est décédé chez lui à Helsinki, en Finlande, la semaine dernière", a annoncé le groupe sur les réseaux sociaux. La cause exacte du décès n'a pas été révélée.

"Nous avons perdu un frère. Le monde a perdu un auteur de chansons extraordinaire et l'un des plus grands guitaristes de tous les temps", ont par ailleurs salué ses anciens acolytes dans un message publié sur Facebook.

Alexi Laiho et le batteur Jaska Raatikainen ont fondé Children of Bodom en 1993. Le groupe est devenu l'une des formations musicales finlandaises les plus vendues de tous les temps et l'une des plus connues à l'international.

Il aura vendu plus de 250.000 disques dans le pays, selon son site internet, avant de jouer son concert d'adieu en décembre 2019.

Par la suite, avec trois anciens membres du groupe, Alexi Laiho formera Bodom After Midnight.

A l'image de son talent, le musicien a été nommé en 2009 "Meilleur guitariste de métal" par les lecteurs du magazine Guitar World, rapportait lundi la chaîne publique Yle.