Pourquoi Rowan Atkinson n'endossera plus jamais le rôle de Mister Bean

Mister Bean, c'est le rôle qui l'a fait connaître dans le monde entier mais qu'il n'endossera plus jamais. C'est ce que le Britannique Rowan Atkinson affirme dans le journal du Sun. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il ne veut plus jouer le bouffon attachant et enfantin.

"C'est épuisant", a-t-il décrit. Rowan Atkinson, qui a 65 ans préfère doubler la voix du personnage dans sa version en dessin animé.

"C'est plus facile pour moi d'interpréter le personnage vocalement que visuellement. Je n’aime pas beaucoup jouer avec lui. Le poids de la responsabilité n'est pas agréable. Je trouve cela stressant et épuisant, et j'attends avec impatience la fin du tournage", a expliqué l'acteur.

M. Bean est apparu pour la première fois sur la chaîne britannique ITV en 1990, avant de voir son personnage être à l'affiche de films et d'une série de dessins animés.