Pourquoi cela porte-t-il malchance d'enlever son sapin de Noël trop tôt ou trop tard?

Quel est le meilleur moment pour démonter votre sapin de Noël? C'est ce que beaucoup d'entre vous se demandent en ce début du mois de janvier. Une fois le jour de Noël et le nouvel an passés, l'attention se tourne souvent vers le rangement de la maison et l'emballage des décorations de Noël. S'il y a souvent confusion et débat sur le bon moment pour le faire, sachez que la tradition stipule qu'elles doivent rester un peu plus longtemps que vous ne le pensez, nous révèle le site internet House Beautiful.

La douzième nuit

La tradition chrétienne datant du 4ème siècle explique que c'est lors de la douzième nuit après Noël qu'il faut enlever les décorations. En général, cette date correspond à la veille de l'Épiphanie (fête des Rois). L'épiphanie du 6 janvier est une célébration en soi, marquant les mages - les trois rois ou mages - visitant l'enfant Jésus dans sa crèche à Bethléem, avec leurs cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe.

Des croyances ancestrales laissaient penser que enlever vos décorations après cette date portait malheur. Pourquoi? Dans le passé, les anciens croyaient que les esprits des arbres vivaient dans la verdure qui décoraient les maisons, comme le houx et le lierre qui étaient utilisés abondamment pour décorer les demeures lors des fêtes de fin d'année.

La période des fêtes fournissait un abri à ces esprits pendant l'hiver, mais ils avaient besoin d'être libérés à l'extérieur une fois Noël terminé. Si ce n’était pas le cas, la verdure et la végétation ne reviendraient pas, ce qui entraînerait des problèmes agricoles et alimentaires. Certaines personnes adhèrent encore à cette superstition, révèle le Daily Mirror.



La Reine d'Angleterre suit une autre tradition

La Reine d'Angleterre laisse ses décorations de Noël jusqu'au 6 février: date qui marque l'anniversaire de la mort de son père, le roi George VI. Il est décédé en 1952 au château de Sandringham (nord-est de l'Angleterre) où la famille royale passe traditionnellement les fêtes de fin d'année. Chaque année, la Reine et son époux quittent le château de Sandringham à cette date-là pour rejoindre le palais de Buckingham.

Mais cette année, cela ne sera pas le cas. Le prince Philip et la Reine sont restés au château de Windsor durant la période des festivités à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus.

