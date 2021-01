Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal: leur façon très spéciale de rester fidèles après 30 ans d'amour

En couple, mais chacun de son côté. La clef de la réussite en amour ? C'est en tout cas l'exemple que donnent à voir Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. L'un comme l'autre gardent leur indépendance, peuvent faire des rencontres, sans que cela les empêche de vivre une vie de couple réussie.

Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg se sont rencontrés à la faveur du tournage d'un film en 1991. Agée de 19 ans, Charlotte Gainsbourg venait de perdre son père et trouvait rapidement consolation dans les bras d'Yvan Attal, 26 ans, et déjà auréolé du César du meilleur espoir masculin. Le couple donnera naissance à trois enfants : Ben en en 1997, Alice en 2002 et Joe en 2011.

Malgré de nombreux projets professionnels communs, les deux stars sont parvenus à garder une certaine simplicité dans leurs rapports. Une relation unique et longue de 30 ans, sur laquelle s'est confié Yvan Attal à plusieurs reprises : "Je suis de moins en moins jaloux. Ce qui ne signifie pas que je l'aime de moins en moins", racontait-il dans les colonnes de Lui en 2016.

Pas mariés, ils n'ont pas non plus toujours vécu sous le même toit. Ce qui leur a laissé une certaine marge de liberté... "J'accepte l'idée qu'elle puisse être séduite par un autre homme et que, à la limite, elle pourrait coucher avec lui... à partir du moment où je n'en sais rien", révélait Yvan Attal dans une interview à Marie Claire en 2009. "Je tombe parfois sur des gens séduisants. Mais il y a une limite : on sait jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller."