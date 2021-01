Kanye West et Kim Kardashian sur le point de divorcer? Les signes qui posent question

Selon le journal du Sun qui cite des sources américaines, l'entente au sein du couple formé par la star de téléréalité Kim Kardashian et le rappeur américain Kanye West est au plus mal. Et de développer ces rumeurs de fin de conte de fées moderne en développant de multiples observations faites notamment sur les réseaux sociaux.

Ils vivent séparés

Kim Kardashian et Kanye West vivent séparément. Elle a élu domicile à Los Angeles, pendant que lui est dans son ranch du Wyoming.

Une course à la Maison Blanche et un discours pathétique

La candidature de Kanye West à la Maison Blanche pour évincer son ancien copain Donald Trump en tant que président américain a mis en lumière certaines des questions les plus privées du couple. Lors d'un discours de campagne devenu tristement célèbre à North Charleston, en Caroline du Sud. Kanye West, en pleurs et vêtu d'un gilet pare-balles, a révélé que lui et Kim avaient envisagé un avortement alors qu'elle était enceinte de North, leur premier enfant. Pleurant, le rappeur a crié: "J'ai failli tuer ma fille." Cette révélation personnelle n'a pas été bien accueillie par la famille des Kardashian, qui a été "choquée au-delà des mots" selon le site des potins des stars TMZ.Le jour des élections, Kanye a fièrement annoncé qu'il avait voté pour la première fois (pour lui-même), alors que son épouse, Kim, a tweeté une photo du candidat démocrate Joe Biden, désormais président élu, avec Kamala Harris.

Un divorce pour bientôt?

Le site internet de Hollywood Life a rapporté le mois dernier que les deux superstars "devaient surmonter quelques problèmes pour rester ensemble". Ils vivent vraiment des vies séparées en ce moment et y trouvent leur compte depuis un certain temps, pourquoi divorceraient-ils?"

En juillet, quelques jours après le désastreux rassemblement présidentiel, le rappeur a déclaré dans des Tweets désormais supprimés qu'il tentait de "divorcer" depuis deux ans.

Il a également affirmé que Kim et sa mère Kris Jenner - qu'il surnomme Kris Jong-un en référence au dictateur nord-coréen Kim Jong-un- essayaient de "l'interner".

La dernière photo que Kim a postée du couple était fin novembre: une photo romantique en noir et blanc de Kim drapée sur les genoux de son mari pour célébrer le dixième anniversaire de son album My Beautiful Dark Twisted Fantasy - souvent cité comme son meilleur album. La légende associé à cette photo était sans équivoque: "Tu es mon ange, tu es mon diable, tu es mon paradis, tu es mon enfer", laisse entendre que leur relation est en dent de scie.

Noël sans Kanye

Le mois dernier, Kim a posté une jolie photo du clan à Lake Tahoe, sous-titrée "Tahoe w the fam". Dans ces paysages enneigés se trouvaient ses sœurs Kendall Jenner, Khloe, Kourtney, son beau-frère Scott Disick, la "maman" Kris Jenner et le petit ami de Kris, Corey Gamble. Mais pas de Kanye. Peu de temps avant les fêtes, Kanye était à Anvers où il a été aperçu en train de travailler avec des proches collaborateurs sur des projets, telle qu'une nouvelle chaussure de sport.

Lors du réveillon de Noël, Kim a posté des photos de "Noël chez Kourtney", mais il n'y avait aucun signe de son mari.

Sur les réseaux sociaux, Kanye conserve un silence inhabituel depuis l’élection présidentielle américaine de novembre.