Dr Dre, victime d'un anévrisme cérébral, est aux soins intensifs

Dr Dre a été admis d'urgences lundi soir à l'unité de soins intensifs du Cedars Sinai Medical Center à Los Angeles où il est soigné pour un anévrisme cérébral, révèle le site des potins de stars TMZ.

Le rappeur et producteur de disques, âgé de 55 ans, subit une série de tests. Les docteurs voulant déterminer avec précisions l'origine de cette hémorragie cérébrale.

Mardi soir, Dr Dre, qui est conscient, s'est rendu sur Instagram pour publier une photo de lui-même en noir et blanc astucieusement composée derrière une table de mixage dans le studio d'enregistrement, accompagnée d'un message d'appréciation.

"Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leurs marques de sympathie et leurs bons voeux. Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt quitter l'hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé cdu Cedars. Tout mon amour", a-t-il écrit.

Ce séjour à l'hôpital a lieu au milieu d'une recrudescence de cas de Covid-19 dans la région de Los Angeles, ainsi que, pour Dr Dre, en pleine procédure de divorce. Sa partenaire de longue date, Nicole Young, a récemment déposé une demande de résiliation légale de leur mariage en raison de différences irréconciliables.

Elle souhaite obtenir une pension mensuelle de de près de 2 millions de dollars et 5 millions de dollars pour les honoraires d'avocat. L'empire du Dr Dre est estimé à 1 milliard de dollars.

Dre paie déjà actuellement 293.306 $ par mois à son ex par le biais d'une ordonnance du tribunal.