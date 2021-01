Le prince William rend secrètement visite au refuge de sans-abris où sa mère, Diana, l'avait emmené en 1993

C'est le Daily Mail qui révèle cette information ce mercredi matin. Au cours du mois de décembre, le prince William a travaillé dans la plus grande discrétion aux côtés d'une équipe de bénévoles pour préparer des repas chauds distribués dans des hébergements d'urgence et des refuges de sans-abris.

Le père de trois enfants, qui avait précédemment révélé quelle "impression profonde et durable" avait eu sur lui l'organisation caritative au fil des ans, a également évoqué à quel point cela l'avait touché d'écouter les parcours des ces personnes.





William a visité le centre de ressources de l'organisme de bienfaisance à Westminster, où il a préparé et servi des repas. Il a également passé du temps dans deux maisons d'accueil d'urgence à Pimlico et à Bethnal Green, où il a distribué de la nourriture et discuté avec les résidents.

En 2016, lors d'une visite publique, le prince William s'était exprimé sur les visites loin des caméras qu'il avait effectuées avec sa mère, la princesse Diana. "Les visites que j'ai faites en tant qu'enfant à cet endroit m'ont laissé une impression profonde et durable", avait-il expliqué. "Elles m'ont montré à quel point il est important de veiller à ce que tout le monde dans notre société, en particulier les plus pauvres, soit traité avec respect, dignité et gentillesse, et ait la possibilité de réaliser son potentiel dans la vie", avait-il affirmé.

Aujourd'hui, ce sont les bénévoles du centre qui tiennent à communiquer sur ce soutien qu'ils ont reçu pendant la période des fêtes de la part du duc de Cambridge. C'est d'ailleurs sur le compte Facebook de l'un d'entre eux que ces clichés ont été partagés.