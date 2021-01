Charlène de Monaco apparaît aux côtés du prince Albert pour adresser leurs meilleurs voeux aux Monégasques

La princesse Charlène a rejoint son époux, le prince Albert II de Monaco, dans un message vidéo adressé aux Monégasques, pour leur souhaiter une bonne année. Cette apparition surprise en couple intervient au milieu de nouvelles allégations concernant une nouvelle reconnaissance de paternité de la part d'un enfant conçu en 2005 avec une présumée petite amie brésilienne alors que le prince était déjà en couple avec la championne olympique sud-africaine qui est devenue son épouse en 2011.

Le prince âgé de 62 ans, a profité de son traditionnel discours annuel, partagé sur Facebook, pour parler de son espoir pour l'avenir et de sa détermination à conduire la principauté vers des temps meilleurs.

S'exprimant en français, le prince Albert a déclaré: "Ces vœux de nouvel an sont, pour moi, une tradition très particulière mais aujourd'hui ils sont rendus encore plus importants par les circonstances qui appellent un message d'espoir et d'optimisme. Je suis convaincu que 2021 nous permettra de surmonter cette épreuve grâce à notre solide modèle économique et social et aux talents de nos secteurs public et privé.''

A la toute fin de cette allocution, il a été rejoint par sa femme, la princesse Charlene, qui arborait sa nouvelle coiffure punk. Se tenant les bras, ceux-ci ont souhaité ensemble une "bonne année" au Rocher.