Énervé parce qu'il a attaqué ses deux chiens et son cheval, un fermier russe tue à mains nues un LOUP

Un fermier a combattu et étranglé un énorme loup "à mains nues" après avoir trouvé le prédateur sur ses terres. Le loup était en expédition mortelle. Il avait tué les 2 chiens de l'agriculteur et s'attaquait au cheval de ce dernier.

Des images de vidéosurveillance ont capté le moment où l'homme, portant une torche, s'est retrouvé en face de la bête. Le loup a attaqué et mordu l'homme, qui a réussi à le neutraliser en lui maintenant le cou. Le loup est mort étranglé.

"Le fermier n'a pas eu le temps de ramasser son fusil et s'est battu à mains nues avec l'animal", a déclaré une source au Daily Mail. "Il a dû agir en urgence parce qu'il craignait que le loup n'attaque son bétail, après avoir tué deux chiens et attaqué un cheval", a-t-il déclaré.

L'homme blessé - qui a posé avec le loup mort pour une photo publiée dans le journal local- a dû être testé pour la rage après l'attaque.

Les villageois de cette enclave située dans l'est de la Russie affirment que les attaques de loups contre les chiens de garde et les animaux des fermes sont de plus en plus fréquentes après la destruction des forêts de la région occasionnée par les hommes.

"C'est de la faute des hommes", accusent les autorités municipales.

