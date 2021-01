Jennifer Lopez se démaquille et le résultat est saisissant (vidéo)

Pour promouvoir sa nouvelle ligne de produits cosmétiques, Jennifer Lopez a décidé de se démaquiller en vidéo sur son compte Instagram! La chanteuse de 51 ans lance en effet Jlo Beauty, une collection de produits pour la peau, dont elle vante les mérites devant sa communauté.

Après avoir participé à un événement, Jlo a une bonne couche de maquillage sur le visage. Elle dévoile sa routine beauté pour se débarrasser de tout cela, à l'aide de ses produits, bien évidemment. "Nous avons un visage frais pour 2021 après l'événement d'hier. Je n'arrive pas à croire que Jlo Beauty soit disponible maintenant", écrit-elle en légende de la vidéo. "Cela fait des années que j'y pense, et c'est enfin là. Nous avons passé des centaines de tests de produits et de formules... nous avons tout fait pour nous assurer d'avoir créé les produits parfaits pour que VOUS obteniez CET ÉCLAT! Je suis tellement fière de ce que nous avons imaginé et je sais que vous allez aimer."

Toujours aussi beau sans maquillage, le visage de Jlo au naturel a néanmoins surpris ses fans! Si la chanteuse s'affichait toujours sans maquillage, peu la reconnaîtraient aussi facilement que lorsqu'elle est apprêtée. Les stars sont de plus en plus nombreuses à s'afficher au naturel, et le public applaudit. Sans maquillage, la star paraît bien plus "normale", de quoi convaincre certains qu'il est inutile d'être complexé face aux images de stars sur les tapis rouges. Un bon maquilleur, et le tour est joué!