Ivanka Trump appelle les émeutiers du Capitole des "patriotes américains" avant d'effacer son tweet

Ivanka Trump a peut-être réduit ses chances de devenir la première femme présidente des Etats-Unis à néant. Ce mercredi, des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole, temple de la démocratie américaine, interrompant la session qui devait confirmer la victoire de Joe Biden. La fille du Président, Donald Trump, a alors publié un tweet controversé en retweetant le message de son père exhortant ses partisans à "rester pacifiques" et en appelant la foule qui a pris d'assaut le Capitole des "patriotes américains"... La jeune femme a ensuite supprimé son tweet. Mais trop tard... La plupart des médias avait déjà fait une capture d'écran.

Un journaliste de CNN a tweeté la capture d'écran avec la question suivante: "Clarifiez ... Vous dites que ces gens sont des patriotes ??"

Ivanka Trump a répondu: "Non. Une manifestation pacifique est patriotique. La violence est inacceptable et doit être condamnée dans les termes les plus forts."