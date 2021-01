Que fait maintenant l'actrice qui incarnait Ugly Betty?

Elle a interprété Betty Suarez, une jeune femme d'origine mexicaine de 22 ans, qui décroche un poste d'assistante dans le magazine Mode. Choisie pour son physique ingrat, la jeune femme doit faire en sorte que le fils du propriétaire du magazine se concentre davantage sur son travail que sur les femmes.

A la tête de cette série diffusée sur RTL-TVI de 2007 à 2011, une jeune actrice américaine d'origine latine: America Ferrera.

Elle avait été aperçue au côté de Blake Lively dans le film "Quatre filles et un jean", mais en acceptant de s'enlaidir pour la série Ugly Betty, America Ferrera accepte aussi de rafler le pactole et de conquérir l'Amérique. En 2007, le magazine Time la nomme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2007 et la jeune femme accumule sur son étagère les récompenses, dont un Golden Globe pour meilleur actrice dans une série.

Après le succès d'Ugly Betty, America Ferrera retourne sur les bancs de l'université pour obtenir son baccalauréat en 2013 à l'Université de la Californie du Sud.

En mars 2015, l'actrice reprend le rôle principal de la série Superstore diffusée sur NBC et sur Amazon Prime. Elle incarne Amy, une superviseuse dans un supermarché nommé Cloud 9. Après 6 saisons dans cette nouvelle série à succès, terminée abruptement à cause de la pandémie du coronavirus, l'actrice va devenir productrice pour une série Netflix Gentefied.

Côté privé, America est mariée et a deux enfants. Elle aime documenter les péripéties de sa vie sur les réseaux sociaux.