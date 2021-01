Carole, candidate de Koh-Lanta Les 4 Terres, raconte l'horrible agression dont elle a été victime: son fils tabassé

Mercredi, Carole, ex-candidate bleue de Koh-Lanta 4 Terres a vécu un épisode douloureux alors qu'elle était en compagnie de son fils.

"Il s'est passé un truc vraiment horrible. J'ai la haine, vous ne pouvez pas savoir... J'ai une haine en tant que maman parce que j'ai été impuissante. J'ai essayé de séparer un acte violent non justifié", écrit l'aventurière de 53 ans.

Elle cherchait en vain une place de parking lorsque plusieurs hommes s'en sont pris à eux. "Il y a eu des gens malveillants qui nous ont insulté, qui ont tapé sur ma voiture à coups de poings. Mon fils leur a dit de se calmer, ça ne leur a pas plu", raconte-t-elle les larmes aux yeux dans une story Instagram.

Son fils a voulu la défendre et il s'est fait agressé physiquement. "Si vous voyiez mon fils, c'est horrible. Pour me défendre, me protéger, il s'est fait tabasser. Frapper un jeune à deux, avec un poing américain... Pour moi, ce ne sont pas des hommes", poursuit la Marseillaise.

Carole et son fils se sont rendus au commissariat afin de porter plainte.