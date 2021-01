Pascal Obispo coupe les ponts avec sa maison de disques et lance sa propre application

A 56 ans, le chanteur compositeur français Pascal Obispo se fait plaisir pour son anniversaire et coupe les ponts avec sa maison de disques. Alors que son compte Facebook décomptait les jours avant l'annonce d'une grande nouvelle, ce vendredi, il lance une application appelée Obispo All Access sur laquelle il abritera toutes ses compositions, ses célèbres albums et des chansons inédites. Mais pas son dernier album pour des raisons contractuelles.

Chaque semaine, cette plate-forme sera alimentée par des vidéos et des audios. Un vrai cadeau pour les fans et l'artiste depuis des mois en confinement. Pascal Obispo a visiblement des fourmis dans les doigts et souhaite partager au maximum ses créations avec ses fans.