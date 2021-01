Sylvie Tellier adresse un message à Jean-Pascal Lacoste (vidéo)

Cela fait plusieurs mois que Jean-Pascal Lacoste parle des relations tendues entre Sylvie Tellier et lui. Le comédien partage la vie de Delphine Tellier, la sœur de la directrice du comité Miss France, depuis 6 ans.

Jean-Pascal a confié que les tensions datent du début de leur histoire d'amour. L'ex-Miss France aurait fait une remarque à sa petite soeur à propos de sa relation avec le comédien. "Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit: 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé (...) Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête! Qu'est-ce que ça veut dire "gens de la télé"?", a raconté Jean-Pascal, sur les ondes de VL Radio.



Ce dernier a ensuite confié qu'ils n'avaient pas été invités au mariage de la directrice du comité Miss France. "Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi, j'ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas... c'est énorme", a prétendu Jean-Pascal.



"Je ne la connais pas, donc je ne peux pas la juger. Là, j'envoie des vannes, mais si je la vois et qu'elle veut qu'on discute, ça sera avec grand plaisir", a-t-il cependant précisé.



Un signe de paix ?



Ce jeudi 7 janvier, Sylvie Tellier était sur le plateau de Touche pas à mon poste. Elle a tenté d’apaiser les tensions même si Jean-Pascal Lacoste n’était pas présent.

"Je voudrais dire que Sylvie, c'est quelqu'un qui a énormément de cœur", a dit Cyril Hanouna, permettant à la directrice du comité Miss France d’enchaîner :"Merci parce qu'effectivement, je pense que tu t'es rendu compte que j'étais sensible quand on attaquait ma famille, surtout quand on disait des bêtises (…) Donc, j'embrasse ma maman, j'embrasse mes beaux-frères, ils se reconnaîtront, et j'embrasse mes sœurs".