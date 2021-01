Kanye West a-t-il trompé Kim Kardashian avec Jeffree Star? L'influenceur s’exprime (vidéo)

Suite à la rumeur de divorce entre Kim Kardashian et Kanye West, une autre affaire, mais cette fois-ci d'infidélité, se propage sur les réseaux sociaux. Depuis deux jours, les fans du couple s'enflamment à cause d'une liaison présumée entre le rappeur et Jeffree Star, un célèbre maquilleur. Le Youtubeur, visiblement agaçé d'être au coeur d'une polémique, a finalement rompu son silence.

Sur sa chaîne YouTube, jeudi soir, le jeune homme de 35 ans a remis les pendules à l'heure. Jeffree a commencé la vidéo en insistant sur le fait qu'il se sentait obligé de répondre aux "rumeurs sauvages" qui circulent alors que Kim Kardashian est en train de divorcer de son mari après sept ans de mariage.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Certains fans sont convaincus que le couple improbable garde leur relation secrète après la rumeur selon laquelle Jeffree a acheté un énorme ranch du Wyoming pour plus d'un million de dollars en décembre pour se rapprocher de Kanye.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 8 janvier ?