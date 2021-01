Joss Stone, enceinte, PANIQUE: "Mon Dieu, et si je me déchire en deux?"

Joss Stone deviendra bientôt mère. La femme de 33 ans a annoncé en octobre qu'elle attendait son premier enfant avec son petit ami Cody DaLuz. La chanteuse enceinte a quelques craintes concernant l'accouchement. Lors de son apparition dans l'émission de télévision People le mois dernier, la star a avoué qu'elle avait quelques petites inquiétudes sur la façon dont les choses se passeraient dans la salle d'accouchement, inquiétudes qu'elle a diffusées sur son podcast, A Cuppa Happy.



"J'ai eu ces moments. ... Je me souviens que je me suis réveillée une nuit, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai dit à Cody, 'Oh non', et j'ai éclaté en sanglots", se souvient-elle. "J'ai dit : 'Il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut que ça sorte. Maintenant, c'est dedans. Mon Dieu, Jésus. Et si je me déchire en deux ?".



Après avoir dissipé ces inquiétudes, Joss Stone explique que sa grossesse se passe bien. Ses médecins lui ont cependant suggéré de rester au lit, ce qui s'est avéré être un grand changement pour l'artiste.



La chanteuse, dont le nouveau single "Walk With Me" vient de sortir, dit qu'elle a eu d'"horribles" nausées matinales au début de sa grossesse, se rappelant qu'elle appelait souvent sa mère pour lui poser des questions et lui faire part de ses inquiétudes.



"Pendant les trois premiers mois, j'étais au téléphone avec ma mère en lui disant : 'Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ? Comment les gens peuvent-ils faire cela plus d'une fois? (…) Mais maintenant, je suis si excitée que le bébé arrive. Alors ça passe."

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 8 janvier ?