Demi Lovato annonce qu’elle prépare une chanson sur les émeutes du Capitole: les mèmes hors de CONTRÔLE

De nombreuses stars se sont exprimées après la journée de chaos et de violences à Washington, et l'invasion sans précédent historique du bâtiment du Congrès par des manifestants pro-Trump. Au moins quatre personnes ont été tuées au cours de cet incident.

La chanteuse Demi Lovato a également voulu partager son ressenti suite à l'invasion du Capitole. "Mon cœur est brisé. Cela me rend triste de croire à quel point j'étais naïve de penser que cela ne pouvait pas arriver, et pourtant cela s'est produit. Et pourtant, cela s'est produit. (…) Je suis en colère, gênée et honteuse (...) Pour tous ceux qui, dans mes commentaires, veulent que je chante au lieu de parler de ce qui doit changer dans ce pays...", a écrit l'artiste sur les réseaux sociaux avant d’ajouter : "Je suis en studio et je travaille sur quelque chose de spécial après l'assaut d'aujourd'hui contre la démocratie".



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La star visiblement inspirée enregistre une nouvelle chanson en réponse aux émeutes pro-Donald Trump qui ont éclaté au Capitole. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes se déchaînent en partageant des mèmes divers et variés.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.