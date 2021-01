Enceinte, Shy'm a un GROS dilemme avec l'alcool: Lio lui donne ses conseils pour se détendre

Si Shy'm avait annoncé en fanfare son bonheur de devenir bientôt mère dans un clip, elle ne cache pas qu'attendre un enfant apporte son lot de petits ou gros tracas à ses fans.

Allaiter ou se remettre à boire de l'alcool?

La chanteuse attend un petit garçon, dont l'identité du père reste toujours inconnue. Il s'agit d'une première grossesse pour la star. Sur son compte Instagram, elle a partagé avec humour le dilemme qui va bientôt faire face à elle: allaiter ou se remettre à boire de l'alcool. "Quand t’as des projets contradictoires", écrit-elle en légende de deux images, l'une d'une peinture de mère allaitante, l'autre d'une vidéo d'une femme buvant un verre de vin aussi grand qu'elle. En commentaire, les fans ont beaucoup ri, et les mamans ont rassuré Shy'm. "J'ai allaité mes 3 enfants et même si ce n'est pas toujours facile ça vaut la peine", dit Aline. "On peut allaiter et boire un petit verre de temps en temps. Tant que c'est juste après la tétée, car il faut attendre au moins 2 heures avant la prochaine", conseille Pauline.

"Merci d’avoir essayé de me remonter le moral"



Heureuse de lire ces bonnes nouvelles, Shy'm a refait une autre publication: ""Non mais c’est pas incompatible avec l’allaitement, tu peux totalement boire un verre de temps en temps." Merci d’avoir essayé de me remonter le moral les mamans.", écrit-elle en riant, à côté d'une photo d'elle tout sourire, prise pour son dernier clip "ensemble".

La chanteuse Lio, qui est mère de 6 enfants, a elle aussi tenu à rassurer la chanteuse en commentant sa photo. "Moi j’ai bu un verre à chaque repas pour tous mes enfants. Et j’ai mangé du curry et du piment. Je ne pense pas que les mamans rastafari arrêtent de fumer ni les mamans africaines de manger épicé. Sois heureuse !", lance-t-elle.

"Merci ma Wanda", a répondu Shy'm. "(le vrai problème étant de s’arrêter à UN verre)", ajoute-t-elle avec humour.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 9 janvier ?



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.