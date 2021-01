Cindy (Koh-Lanta) victime d'une fausse-couche: elle se confie après l'épreuve

Ancienne finaliste de Koh-Lanta, la guerre des chefs, Cindy Poumeyrol est aujourd'hui influenceuse et entrepreneuse. Après sa participation à Koh-Lanta en 2019, l'aventurière de 33 ans partage aujourd'hui son quotidien dans l'émission de télé-réalité "Mamans et célèbres" sur la chaîne française TFX.

Le 19 octobre 2019, Cindy et son compagnon devenaient en effet parents et accueillaient la petite Alba dans leur vie. 2020 fut également une année heureuse pour le couple, qui s'est dit "oui" en février, échappant ainsi au confinement!

Une grosse épreuve pour les jeunes parents



Malheureusement, 2020 a aussi été marqué par une grosse épreuve pour le couple. Ce vendredi 8 janvier, Cindy l'a révélé à ses fans. Lors d'une séance de questions-réponses, l'influenceuse a répondu à une question qui revenait souvent: "Allez-vous avoir bientôt un second enfant?"

"Cette question revient énormément", dit la jeune femme, décidée à répondre. "Alors oui, nous avons très envie d’un autre bébé. Nous y travaillons avec ardeur".



"Pour tout vous dire, j'ai malheureusement fait une fausse-couche la veille de mon écho des 3 mois", explique Cindy en se confiant. "Je ne m'étalerai pas plus sur le sujet, ce sont des événements difficiles à gérer et qui arrivent à beaucoup de femmes". Toujours très positive, la jeune maman relativise: "Je me dis que j'ai la chance d'avoir Alba, d'être très fertile, et d'avoir toujours une très belle complicité avec mon mari alors évidemment Alba aura prochainement, je l'espère un petit frère ou une petite sœur."

Capture Instagram @CindyPoum

