Sauvetage périlleux: Gil délivre une biche coincée au milieu d'un lac gelé (vidéo)

Gil Lencour est originaire du Wisconsin aux Etats-Unis. Alors qu'il roulait en voiture le 22 décembre pour rentrer chez lui, il a aperçu une biche coincée au beau milieu d'un lac gelé.

L'animal est perdu au milieu de la glace. Chaque fois qu'il tente de se lever, ses sabots glissent sur le lac gelé. Gil décide d'agir. Il appelle son ami John Moss avant d'entamer un sauvetage périlleux. "Je savais qu'elle avait besoin d'aide pour sortir de la glace, je n'y ai même pas réfléchi à deux fois", explique Gil à WMTV qui relaye l'information. "Elle se débattait et je savais qu'elle avait besoin d'aide pour sortir de la patinoire. Elle avait besoin de sortir de la glace et j'étais le seul à pouvoir l'aider."



À l'approche de Gil, la biche a commencé à s'agiter sur la glace. L'homme a alors posé ses mains sur son dos pour essayer de le calmer. C'est à ce moment qu'il a pensé à une solution pour le sauver. "J'ai juste mis mes mains sur la biche et j'ai commencé à la pousser", dit-il. "Je pouvais la faire glisser sur la glace. Je suis arrivée au rivage et elle a décollé."

"Qui sait depuis combien de temps elle était piégée là?"



Lorsqu'il s'est rendu compte que son ami avait la situation bien en main, John a sorti son téléphone portable et a commencé à filmer. "Évidemment, j'étais là pour l'aider, mais après qu'il ait maîtrisé la situation, j'étais là pour le spectacle!", a déclaré John Moss.



Gil a pris de gros risques en marchant sur la glace. Mais selon lui, il connaît bien l'endroit et savait que la glace serait assez épaisse pour le retenir. "J'avais un grand sourire sur mon visage, j'étais heureux de voir qu'elle ait pu s'enfuir seule", a-t-il déclaré. "Qui sait combien de temps elle a été piégée là-bas et combien de temps elle a lutté. C'était formidable de la voir enfin retourner dans les bois."

